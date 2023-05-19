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Современное оборудование купят для Дома культуры в поселке Ильинский

Новости. Общество
15:56, 05 Июня 2023
фото: © "Республика" / Лилия Кончакова

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Поселению в Олонецком районе выделят средства по республиканской программе поддержки местных инициатив.

Два проекта в поселке Ильинский победили в республиканском конкурсе программы поддержки местных инициатив. Об этом рассказала глава Ильинского сельского поселения Марина Стафеева.

«В этом году сразу два наших проекта, которые в конце 2022-го поддержали жители поселения, победили в республиканском конкурсе по программе поддержки местных инициатив. Это, во-первых, ремонт линии уличного освещения по ул. Мошкина в поселке Ильинский. Во-вторых, оснащение материально-технической базой нашего Дома культуры, который сейчас имеет статус культурно-спортивного комплекса «Алавойне». Оба проекта очень важны для поселения. Про необходимость приводить в порядок уличное освещение, я думаю, объяснять не надо, это вопрос и комфорта, и безопасности жителей. Оснащение современным оборудованием Дома культуры также очень нужно. Это центр жизни нашего поселка, здесь работают творческие объединения и клубы. Здесь люди встречаются, общаются, могут интересно провести свой досуг. И, конечно, Дом культуры у нас – организатор всех сельских праздников и мероприятий. Все мы очень хотим, чтобы учреждение развивалось», - сказала Марина Стафеева.

При поддержке республики учреждение приобретет активную акустическую систему, микшерный пульт, радиосистемы, различные микрофоны, аппаратуру для освещения сцены, ноутбук. Общая стоимость проекта - почти 479 тыс. рублей, из них более 368 тыс. выделяет региональный бюджет.

На обустройство уличного освещения на ул. Мошкина направят более 348 тыс. рублей, из них свыше 268 тыс. – региональные средства. По условиям программы в обоих проектах предусмотрено и местное софинансирование.

Глава поселения добавила, что активное участие в региональных и районных программах – одна из приоритетных задач для местной власти. Для того, чтобы и дальше вместе работать над решением актуальных для Ильинского вопросов, Марина Стафеева рассчитывает заручиться поддержкой жителей. Она приняла участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата на пост главы поселения. Напомним, оно проходило с 26 по 28 мая в онлайн-формате на сайте, а его итоги подведут до 10 июня.

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