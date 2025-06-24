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Современную набережную обустроят в поселке Куркиеки до конца года

Новости. Благоустройство
14:20, 27 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Работы идут полным ходом, большой вклад в них вносит группа компаний АО «Кала-Ранта».

В поселке Куркиеки Лахденпохского района уже скоро появится современная набережная. На благоустройство прибрежной зоны направили более 9 млн рублей.

Треть этой суммы поселение получило по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», еще треть выделил местный бюджет. Оставшаяся часть, более 3 млн рублей, это вклад предпринимателей, которые живут и работают в Куркиеки.

Планы по развитию поселения местные власти и предприниматели обсудили с вице-премьером правительства Карелии по социальным вопросам, куратором Лахденпохского района Ларисой Подсадник во время ее недавней рабочей поездки в Куркиеки.

«На первом этапе будет благоустроена набережная Кукркиекского залива Ладожского озера. Здесь будет обустроена прогулочная зона, новое освещение и смотровая площадка. На втором этапе благоустройства планируется продлить набережную до моста и создать лодочную станцию. Хотим возродить в нашем поселке занятия академической греблей. Куркиекский залив очень подходит для занятий этим видом спорта, здесь идеальные природные условия для тренировок и соревнований», — рассказал гендиректор ЗАО «Вирта», которое входит в группу компаний «Кала-Ранта», и депутат Совета Куркиекского сельского поселения Тимур Газимагомедов.

Первый этап работ планируется завершить до конца года. Тимур Газимагомедов добавил, что кроме благоустройства набережной есть и другие планы: оборудовать лыжную трассу, построить каток.

Это продолжение большой работы по развитию поселения, которую предпринимательское сообщество ведет во взаимодействии с местной администрацией и правительством республики. Благодаря помощи бизнеса в Куркиеки модернизировали здание и ввели в строй очистные сооружения школы. Пришкольную территорию благоустроили. На Аллее Памяти и Славы разбили газон, установили освещение, отремонтировали пешеходную дорожку.

Взяли предприниматели шефство и над детским садом, в том числе оборудовали в игровом городке безопасное мягкое покрытие. Сейчас участвуют в ремонте здания библиотеки, где до конца лета закончится капитальный ремонт.

«Мы хотим, чтобы в нашем поселении оставалась молодежь, чтобы создавались семьи, чтобы людям хотелось здесь жить и работать. Это вклад не только в настоящее, но и в будущее Куркиеки», — добавил Тимур Газимагомедов.
Вице — премьер правительства Карелии Лариса Подсадник отметила важность совместной работы власти и бизнеса для развития поселения.

«Радостно видеть, что поселок преображается. У меня с Куркиеки связаны личные теплые воспоминания. В детстве я сюда приезжала на летние каникулы к старшему брату, который работал здесь после окончания вуза. Сегодня Куркиеки — это пример того, как много можно добиться, объединяя усилия. Федеральная и региональная поддержка плюс активная работа местного депутатского корпуса и предпринимательского сообщества дают очевидный результат», — добавила Лариса Подсадник.

Напомним также, что в Лахденпохском районе началось строительство крупных социальных объектов по Федеральной целевой программе развития Карелии. В Лахденпохья построят Центр культурного развития, а в поселке Хийтола — социально-культурный центр.

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