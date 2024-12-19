Современные петроглифы: «Родные маршруты» выпустили видео про арт-объект вблизи Петрозаводска

Видео про «Долину зайцев» в Карелии опубликовали в сети.

Вблизи Петрозаводска есть уникальный арт-объект, который некоторые сравнивают с петроглифами - «Долина зайцев». Это проект предпринимателя Сергея Гапановича, который занимается скульптурной резьбой по камню.

Как уточняется в видео проекта «Родные маршруты», с 2018 автор высекал на скале множество фигур зайцев, каждый из которых имеет свое имя и свою историю. Масштаб работы поражает: здесь можно провести немало времени, разглядывая этих необычных обитателей скалы.