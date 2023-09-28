Секреты успешного ведения госпабликов открыли работникам карельских школ

Администраторы сообществ учреждений в соцсетях — это современные журналисты, уверен первый замминистра образования Карелии Антон Чивин.

Администраторы госпабликов школ со всей Карелии приняли участие в обучении по ведению официальных страниц образовательных учреждений, рассказали в паблике республиканского Минобразования и спорта 28 сентября.



Министерство совместно с Центром управления регионом провело в Петрозаводске обучающий семинар для специалистов, ответственных за работу в госпабликах образовательных учреждений.

«Администраторы госпабликов — это современные журналисты, а ваши группы — средства массовой информации. Теперь вы участвуете в формировании образовательной повестки, отвечаете за распространение информации. В дальнейшем влияние информации в социальных сетях продолжит расти, поэтому нам важно двигаться и развиваться совместно и согласованно», — отметил первый замминистра образования и спорта Антон Чивин, выступая с приветственным словом перед участниками.



Педагоги из разных районов республики узнали о критериях качественного ведения паблика, разобрали проблемы, с которыми сталкиваются администраторы официальных страниц и пути их решения.



«Это наша работа — помочь вам в этой новой среде госпабликов делать вашу работу», — подчеркнула руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова. На семинаре она подробно остановилась на законе «О госпабликах», а также сервисах, которые помогают в работе, в том числе, нейросетях.

Напомним, ранее градоначальница Петрозаводска объявила конкурс на самый душевный рассказ об учителе.