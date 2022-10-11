Современный и уютный пансионат для пожилых и инвалидов «Северянка» открылся в Петрозаводске

Многодетная мама в Петрозаводске открыла пансионат для пожилых людей с уютным и теплым названием «Северянка».

Два филиала пансионата для пожилых людей и инвалидов «Северянка» работают в Петрозаводске. Их создала молодая мама троих детей Наталья Ефимова — кому как ни ей знать, что такое забота и внимание. На работе она и гендиректор, и учредитель, и бухгалтер — вся администрация в одном лице. Наталья знает всех своих подопечных по именам и отчествам, в курсе их бед и радостей.

Пансионат для пожилых «Северянка» не похож на другие: чтобы сюда попасть, пенсионеры ждут очереди, здесь они поют и смеются, отдыхают под лоскутными одеялами, празднуют дни рождения, гуляют в парках, просто сидят на скамеечках и общаются, а вечером пьют чай с печеньками и смотрят телевизор.

Мы встретились с Натальей, чтобы узнать, кто и как сегодня живет в пансионате, какую заботу и уход получают пожилые постояльцы, чем занимаются и что нужно сделать, чтобы сюда попасть.

Подробнее о том, как живут бабушки и дедушки в пансионате и почему выстраиваются в очередь, чтобы туда попасть, читайте в статье «Дорогие мои старики...»