«Совсем еще ребенок»: в ходе СВО погиб молодой житель Медвежьегорского района Евгений Кузьмин

Медвежьегорский район в четверг простится с юным бойцом.
В деревне Толвуя Толвуйского сельского поселения в четверг, 18 декабря, состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции Евгением Кузьминым. Об этом сообщили в Толвуйском библиотечно-досугового центре.
Церемония пройдет с 10:30 до 11:30 у здания Толвуйского библиотечно-досугового центра. В 10:45 начнется отпевание, в 11:15 — траурный митинг, а в 11:30 состоится вынос тела.
Земляки выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. Пользователи соцсетей написали слова поддержки родным бойца и отметили, что он был совсем юным.
Бедный мальчик, соболезнования родным.Совсем ещё ребёнок…Наши искренние соболезнования родным и близким, крепитесь дорогие.Светлая память Жене! — написали земляки бойца в соцсети.
Напомним, вчера Кондопога простилась с двумя погибшими земляками.