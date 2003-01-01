«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

Молодой житель Пудожского района погиб в зоне спецоперации.
Житель Пудожского района Карелии Артур Сёмин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили его родные и близкие.
Прощание с военнослужащим проходит 14 и 15 октября. Сегодня с 9:00 до 13:00 по адресу: улица Карла-Маркса, дом 14. Вынос — в 13:00.
Земляки бойца выразили в соцсети соболезнования и написали слова поддержки родным.
Артушка, самая светлая память. Милый добрый мальчишка таким ты и останешься в нашей памяти.Совсем молоденький мальчик, очень жаль. Родным искренние соболезнования, сил и терпения пережить это страшное горе.Совсем мальчишка. Сердце кровью обливается. Вечная память солдату, — написали пользователи соцсети в местном паблике.
Напомним, ранее уроженец севера Карелии Алексей Длиннов погиб при выполнении боевого задания.