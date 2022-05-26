Совсем мало времени осталось у жителей Петрозаводска, чтобы повлиять на благоустройство города

Через 4 дня завершится голосование за общественные территории для благоустройства в 2023 году.

Петрозаводчане продолжают выбирать общественные территории, которые предстоит преобразить в 2023 году. Администрация города напоминает, что голосование завершится 30 мая.

Семь объектов будут включены в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

Выбрать любимый парк или сквер можно, перейдя на единую платформу 10.gorodsreda.ru и авторизоваться через портал Госуслуг или по телефону.

Также узнать о проектах можно у волонтеров, работающих вблизи крупных торговых центров, на городских субботниках и других массовых мероприятиях.