«Совсем молодой, так жалко»: житель Медвежьегорского района погиб на СВО

В Медвежьегорске простятся с земляком, погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
Завтра, 19 декабря, с 10:00 до 11:30 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга будет проходить церемония прощания с военнослужащим Артёмом Васильевичем Новохатским, погибшим на СВО. Об этом сообщили в группе учреждения.
В комментариях под постом местные жители выразили соболезнования родным и близким бойца.
— Больно смотреть на наших парней, — написала Дарья Шаллоева.
— Совсем молодой, так жалко, — вторила ей Татьяна Жолик.
— Тёмочка, ты наш герой! — добавила пользовательница с ником «Margarita Terpugova».
Ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб житель Беломорского района Аркадий Юрьевич Киуру. Прощание с ним состоится в субботу, 20 декабря, в 10:00 в траурном зале города Беломорска.