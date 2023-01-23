«Совсем все будет по-другому»: глава Карелии описал, как изменится депрессивный район республики

Социально-экономическая ситуация Пудожского района Карелии резко изменится в лучшую сторону, когда до него дотянется газопровод, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Газопровод уже протянули к границе с Карелией со стороны Вологодской области и в 2024 году планируют подвести его к Пудожу.

«Конечно, главное, это газ. И для социальной сферы, и для экономики. Это совсем другая экономика, в том числе, для муниципального бюджета… 2024 год уже не за горами, и надо уже с учетом этой кардинальной составляющей решать вопросы дальнейшего развития района. Совсем все по-другому будет. И тарифы будут другие, и котельных будет меньше, затраты будут меньше по многим вопросам», — сказал губернатор на совещании правительства.

По его мнению, приход природного газа сделает Пудожский район более привлекательным для бизнеса.

Ранее АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» опубликовало данные, согласно которым, строительство гахопровода создаст условия для газификации более 2,2 тыс. домовладений и квартир в 25 населенных пунктах Пудожского района, а также обеспечит возможность для перевода 26 котельных на природный газ.