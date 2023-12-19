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«Совы — не то, чем кажутся», — в Нацтеатре Карелии показали постановку режиссера Коми-Пермяцкого театра

Новости. Общество
10:14, 20 Декабря 2023
фото: Людмила Корвякова

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Спектакль «Семь сов», несмотря на вполне детское название, на детскую публику не рассчитан.

Премьера спектакля «Семь сов» (12+) в Национальном театре Карелии состоялась на прошлой неделе. Зритель смог увидеть картину благодаря сотрудничеству театра республики с Юлией Беляевой, режиссером Коми-Пермяцкого национального драматического театра.

Постановка, созданная по современному сценарию  Владимира Геллера, затрагивает тему насилия, предательства и может стать основой для важного разговора, уверена режиссер. Юлия признается, что не любит морализаторство, поэтому в спектакле нет назидания и нравоучительной составляющей. Зато есть отсылки к Бертольту Брехту.

Несмотря на вполне детское, даже в какой-то мере «сказочное» название, спектакль не рассчитан на детскую публику. По словам режиссера, он совсем не утренний.

«14-летние дети должны понять спектакль. В нем есть так называемая постельная сцена, но она решена в комическом ключе. Все прилично. Ничего эротического в спектакле нет, кроме торса Глеба (Глеба Германова, который играет роль мельника Гюнтера)», — говорит Юлия.

Спектакль создан с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Создатели:
Автор — Владимир ГЕЛЛЕР
Режиссер-постановщик — Юлия БЕЛЯЕВА
Сценография — Любовь МЕЛЕХИНА
Композитор — Николай БАБИЧ
Хореограф — Максим ПАХОМОВ
Художник по свету — Дмитрий ЗИМЕНКО (Митрич)
Помощник режиссера — Ольга БЕРЕСТЕННИКОВА

Действующие лица и исполнители:
КОНФЕРАНСЬЕ — Ксения КОГАН
ГЮНТЕР — Глеб ГЕРМАНОВ
АЛЬМА — Анастасия АЙТМАН
ВЕСЕЛЬЧАК — заслуженный артист Карелии Владимир СОТНИКОВ
МАМА СОВА — заслуженная артистка Карелии Людмила ИСАКОВА
ПАПА СОВ — заслуженный артист Карелии
Алексей БЕЛОВ
БАБУШКА СОВА — Эмиль САГДИЕВ
СОВЁНОК БУСИНКА — Ирэна ЖЕМГУЛИТЕ
СОВЁНОК МАЛЫШ — Степан БЕЛОВ
ЛЁТЧИК — Эмиль САГДИЕВ

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