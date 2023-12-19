«Совы — не то, чем кажутся», — в Нацтеатре Карелии показали постановку режиссера Коми-Пермяцкого театра

Спектакль «Семь сов», несмотря на вполне детское название, на детскую публику не рассчитан.

Премьера спектакля «Семь сов» (12+) в Национальном театре Карелии состоялась на прошлой неделе. Зритель смог увидеть картину благодаря сотрудничеству театра республики с Юлией Беляевой, режиссером Коми-Пермяцкого национального драматического театра.

Постановка, созданная по современному сценарию Владимира Геллера, затрагивает тему насилия, предательства и может стать основой для важного разговора, уверена режиссер. Юлия признается, что не любит морализаторство, поэтому в спектакле нет назидания и нравоучительной составляющей. Зато есть отсылки к Бертольту Брехту.

Несмотря на вполне детское, даже в какой-то мере «сказочное» название, спектакль не рассчитан на детскую публику. По словам режиссера, он совсем не утренний.

«14-летние дети должны понять спектакль. В нем есть так называемая постельная сцена, но она решена в комическом ключе. Все прилично. Ничего эротического в спектакле нет, кроме торса Глеба (Глеба Германова, который играет роль мельника Гюнтера)», — говорит Юлия.

Спектакль создан с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Создатели:

Автор — Владимир ГЕЛЛЕР

Режиссер-постановщик — Юлия БЕЛЯЕВА

Сценография — Любовь МЕЛЕХИНА

Композитор — Николай БАБИЧ

Хореограф — Максим ПАХОМОВ

Художник по свету — Дмитрий ЗИМЕНКО (Митрич)

Помощник режиссера — Ольга БЕРЕСТЕННИКОВА



Действующие лица и исполнители:

КОНФЕРАНСЬЕ — Ксения КОГАН

ГЮНТЕР — Глеб ГЕРМАНОВ

АЛЬМА — Анастасия АЙТМАН

ВЕСЕЛЬЧАК — заслуженный артист Карелии Владимир СОТНИКОВ

МАМА СОВА — заслуженная артистка Карелии Людмила ИСАКОВА

ПАПА СОВ — заслуженный артист Карелии

Алексей БЕЛОВ

БАБУШКА СОВА — Эмиль САГДИЕВ

СОВЁНОК БУСИНКА — Ирэна ЖЕМГУЛИТЕ

СОВЁНОК МАЛЫШ — Степан БЕЛОВ

ЛЁТЧИК — Эмиль САГДИЕВ