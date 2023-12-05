Создан официальный телеграм-канал главы Петрозаводска

Инна Колыхматова создала официальный телеграм-канал главы Петрозаводска.

Главы Петрозаводска Инна Колыхматова сообщила в соцсети о создании официального телеграм-канала.

«Дорогие друзья, как и обещала, создан телеграм-канал главы Петрозаводского городского округа. Здесь буду размещать важные новости о Петрозаводске и его жителях», — написала мэр карельской столицы.

«Подписывайтесь!» — предложила Инна Колыхматова.



Подписаться на тг-канал главы Петрозаводска можно здесь.