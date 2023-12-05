Создан официальный телеграм-канал главы Петрозаводска

Инна Колыхматова создала официальный телеграм-канал главы Петрозаводска.
Главы Петрозаводска Инна Колыхматова сообщила в соцсети о создании официального телеграм-канала.
«Дорогие друзья, как и обещала, создан телеграм-канал главы Петрозаводского городского округа. Здесь буду размещать важные новости о Петрозаводске и его жителях», — написала мэр карельской столицы.
«Подписывайтесь!» — предложила Инна Колыхматова.
Подписаться на тг-канал главы Петрозаводска можно здесь.
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