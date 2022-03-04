Создана «горячая линия» для жалоб жителей Карелии на рост цен

Министерство экономического развития и промышленности Карелии открыло «горячую линию» для обращений граждан о повышении цен на продукты питания.

«Граждане могут сообщить о значительном повышении цен в предприятиях розничной торговли на отдельные продукты питания», — говорится в сообщении министерства.

«Горячая линия» работает в будние дни с 9.00 до 17.00 часов по телефону 8 (8142) 559-804 (доб. 385).