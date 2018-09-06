Создание компании по сборке автобусов в Карелии будет обсуждаться на переговорах в Китае

Представители крупнейшего автопроизводителя Китая – компании "Кинг Лонг" – обсудят с руководством Карелии возможность создания совместного предприятия на территории республики.

Такие переговоры намечены в рамках программы визита официальной делегации республики в китайскую провинцию Фуцзянь. С компанией "Кинг Лонг" планируется обсудить вопросы поставки автобусов или создания совместного предприятия в республике, сообщают "Вести Карелии".

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