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Создание виртуальной головоломки профинансируют за счет бюджета Карелии

Новости. Общество
12:58, 27 Декабря 2021
фото: pixabay

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Государственный Фонд венчурных инвестиций Карелии профинансирует разработку мобильного приложения для прохождение игровых и деловых квестов.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Прототип приложения разработали петрозаводские программисты.  

«Пользователи приложения смогут проходить квест-маршруты, выполнять задания и соревноваться в достижениях», — пояснили в министерстве.

По словам разработчиков, созданный ими программный комплекс найдёт применение не только для развлекательных, туристических и спортивных мероприятий. С его помощью в дополненной реальности можно установить практически любой виртуальный объект. Это открывает широкие возможности для бизнеса. Например, коммунальные службы и строители могут использовать его для определения прокладки скрытых коммуникаций, а маркетологи — для создания рекламных объявлений в виртуальном пространстве.

Проект стал одним из победителей конкурса инноваций «Арктический стартап», который осенью 2021 года проводил Фонд венчурных инвестиций Карелии. Теперь разработка претендует на финансирование из Фонда содействия инновациям, который также создан за счет бюджета республики.

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