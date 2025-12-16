Созданную учеными диалектную карту карельского языка оценили на всероссийском конкурсе

Работа Ирины Новак по изучению карельских диалектов признана лучшей на конкурсе проектов по поддержке языков народов России.
Монография Ирины Новак, лингвиста, директора Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, признана «Лучшим научным проектом» по итогам Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия России «Ключевое слово».
Ученый разработала современную диалектную карту карельского языка, в которой представлены наречия, диалекты и группы говоров. Ирина Новак, используя современные методы и технологии, завершила масштабную работу, начатую в 1930-е годы прошлого века основоположником школы отечественного финноугроведения Дмитрием Бубрихом.
В Научном архиве КарНЦ РАН хранятся материалы, собранные за несколько десятилетий в населенных пунктах Карелии и Тверской области, для диалектического атласа карельского языка. На первых этапах он готовился под руководством профессора Дмитрия Бубриха. Работа была издана в 1997 году. При этом в атлас вошла лишь десятая часть материала.
— Очевидно, что материал был обработан исследователями, но в атлас не включен. В результате, основная цель, которую изначально ставил для себя Дмитрий Владимирович Бубрих — разработать на базе этих материалов диалектную классификацию карельского языка, достигнута не была. Причиной стало то, что материал был собран огромный, а обработать его вручную было просто невозможно. Это заняло бы несколько лет для большого коллектива исследователей, — отметила Ирина Новак.
Она предложила оцифровать все данные, закодировать и обработать их с помощью математических методов кластерного анализа. Работа велась совместно с сотрудниками Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН, в частности, Натальей Крижановской. Обрабатывая информацию со скоростью, недоступной людям, компьютер предложил разные варианты анализа, а специалисты выбрали вариант, наиболее подходящий для карельской диалектной системы. Таким образом цель, поставленная перед коллективом института почти век назад, достигнута сегодня с помощью цифровых технологий.
Добавим, что премия направлена на поддержку и развитие языков народов РФ. В этом году на конкурс было подано 250 заявок из 55 регионов. Церемония вручения премии прошла в Москве.
— Такие победы показывают важность документирования и сохранения многочисленных языков нашей страны для будущих поколений. И для меня это тем более важно, что я сама родом из тверских карелов. Такие общественные премии придают исследователям новые силы. Поэтому в чем-то они для нас даже весомее, чем чисто научные, — подытожила Ирина Новак.
