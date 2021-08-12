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Созданный мастерами из Карелии корабль сняли в фильме про гардемаринов (ФОТО)

Новости. Культура
08:20, 17 Августа 2021
фото: Минэкономразвития Карелии / ВК

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Копию первого российского линейного военного корабля «Гото Предистинация» сняли в Воронеже в картине «Гардемарины 1787. Война».

Копия корабля «Гото Предистинация», спроектированная и изготовленная на верфи «Варяг» в Петрозаводске, снята в новом фильме «Гардемарины 1787. Война». Об этом сообщает Минэк республики со ссылкой на ТАСС.

«В Воронеже на корабле „Гото Предестинация“ прошли съемки одного из эпизодов пятой части фильма „Гардемарины“, режиссером и сценаристом, как и предыдущих четырех фильмов, выступила Светлана Дружинина. Светлана Дружинина рассказала, что на экраны новая часть „Гардемарин“ выйдет в 2022 году», — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2011–2014 годах по заказу Правительства Воронежской области была спроектирована и построена копия корабля «Гото Предистинация» в Петрозаводске. На верфи деревянного судостроения «Варяг» мастера-корабелы построили надводную деревянную историческую часть корабля, включающую корпус, парусное вооружение и старинные корабельные устройства, а на Павловском судостроительном заводе под Воронежем — стальная подводная часть со всеми техническими системами. После этого деревянная конструкция из более чем 2500 деталей была разобрана на секции, перевезена и смонтирована в Воронеже петрозаводскими специалистами. В 2014 году корабль-музей открыли для посещений у причала Адмиралтейской площади в Воронеже.

 

Парусный линейный корабль «Гото Предестинация» был первым русским кораблем, созданным без участия иностранных специалистов, его построили по проекту и под руководством Петра мастера Федосей Скляев и Лукьян Верещагин. Судно спустили на воду в 1700 году на верфи Воронежского адмиралтейства при строительстве в Воронеже первого регулярного военного флота России, сообщает Минэк Карелии.

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Комментарии

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Саныч
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