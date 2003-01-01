Создатель карельских драконов построил ротонду с фонтаном на своем участке

Житель поселка Новая Вилга продолжает удивлять своими творениями.

Настоящий карельский Левша, Кулибин и просто мастер на все руки Кирилл Няппинен из поселка Новая Вилга Прионежского района не перестает творить все новые чудеса. О его драконах «Столица на Онего» рассказывала весной. После нашего материала к нему даже приезжали телевизионщики. Летом Кирилл не сидел без дела и создал на своем участке, где живут драконы, новое произведение искусства. На этот раз ротонду с фонтаном. Правда, фонтан пока в стадии изготовления.

Он поделился со «Столицей на Онего», откуда пришла идея построить ротонду на собственном участке. По словам Кирилла, сначала ему захотелось построить на участке место покоя и умиротворения, где бы можно было посидеть, подумать, расслабиться. А еще послушать шум воды. Так возникла идея построить фонтан.

— Когда залил бетонную чашу, понял, что в момент, когда фонтан не будет работать, это будет пустая чаша, и как архитектурный элемент она не заполнит пустоту на участке. Решил интегрировать ротонду в чашу фонтана и создать архитектурный ансамбль с построенной ранее беседкой, — рассказывает житель Новой Вилги.

И чаша, и ротонда выполнены из бетона, купол ротонды сделан из металла, на сводах купола установлены барельефы львов из архитектурного бетона. Венчает купол шпиль, в основании которого золотой петух. Хвост петуха выполнят роль флюгера и в ветреную погоду вращает весь шпиль вокруг своей оси.



К слову, работы на ротонде еще не завершены. Антаблемент (верхнее перекрытие, — прим. ред.) ротонды будет отделан лепниной, а сам фонтан будет комбинированным, бьющим как снизу в привычном для всех виде, так и из-под купола бьющим вниз.

— Соответствующей подсветкой попробую создать иллюзию подъёма капель воды из основной чаши к куполу. Но эта история уже на следующий год, — рассказывает Кирилл.

Напомним, что Кирилл Няппинен — один из основателей известного далеко за пределами Новой Вилги парка «ПаркВилль».