Создатель первого сельхозкооператива в Карелии в суде: «Не считаю себя виновной»

В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

14 июня судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина приступила к рассмотрению уголовного дела фермера из Олонецкого района Ираиды Шалак. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, Шалак обманом похитила более 22 млн рублей из казны Карелии в ходе реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса.

В зале суда Ираида Шалак рассказала, что в настоящее время находится на пенсии и является членом правления сельскохозяйственного кооператива «Олонец-Агро». Она видит себя первопроходцем в деле объединения местных фермеров и отказывается признавать свои действия мошенничеством.

«Не считаю себя виновной. Ничего плохого, собственно говоря, не сделала, кроме того, как объединила фермеров в кооператив и дала процесс развитию сельхозкооперации. Это был первый кооператив в Республике Карелия», — заявила Ираида Шалак.

В самом начале заседания суд приобщил к материалам дела ходатайство карельского правительства, признанного потерпевшей стороной. Власти республики просят прекратить уголовное дело в отношении Ираиды Шалак в виду отсутствия события преступления. В ходатайстве указано, что фермер не нанесла им материального ущерба.

По версии обвинения, фигурантка уголовного дела совершила мошеннические действия в отношении карельского правительства, организовав криминальную схему присвоения грантовых денег от Минсельхоза. Согласно позиции следствия, Ираида Шалак подговорила 14 своих знакомых стать фермерами с целью дальнейшего получения ими субсидий, которые затем она присваивала. Исходя из озвученных в суде данных, фигурантка дела в период с 2015 по 2019 год сумела ввести в заблуждение трех региональных министров, которые за это время успели смениться в Минсельхозе Карелии.

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