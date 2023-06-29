Создатель российской «Ласточки» пожелал пассажирам терпения

Поезд российского производства проходит испытания.
Заместитель гендиректора по технологической политике завода «Уральские локомотивы» Виталий Брексон 29 июня опубликовал на своей странице в соцсети фотографию первой полностью российской «Ласточки».
В пятницу, 30 июня, он удалил свой пост. В подписи к снимку Брексон поблагодарил работников завода и соразработчиков, а пассажирам и тем, кто будет эксплуатировать поезд, он пожелал терпения.
Скриншот сообщения сохранил для вас проект «Жизнь и кошелек». Также он знает, какие новшества ждут пассажиров в российской электричке.
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