Создатели ресурса о топонимах Карелии стали лауреатами премии «Наследие»

Карельские ученые стали лауреатами премии «Наследие» за создание геоинформационного ресурса «ТопКар – Топонимия Карелии».

Конкурс стартовал в мае 2025 года и собрал проекты в области сохранения и развития языков народов Севера России. Всего на конкурс было подано более 60 заявок. Победители были награждены на «Фестивале языков народов Севера».«ТопКар — Топонимия Карелии» был отмечен в номинации «Лучший научный проект».

«ТопКар — Топонимия Карелии» — геоинформационный ресурс, в котором систематизированы названия географических объектов Карелии и сопредельных областей. Топонимы представлены на карельском, вепсском и русском языках, каждое название имеет привязку к местоположению объекта — региону, району и поселению.

Работу над проектом «ТопКар — Топонимия Карелии» группа исследователей КарНЦ РАН под руководством старшего научного сотрудника сектора языкознания ИЯЛИ Екатерины Захаровой начала в 2022 году в рамках гранта Российского научного фонда. Языковеды и математики разработали геоинформационный ресурс, аналогов которого в России до сих пор нет.

На сегодняшний день ресурс уже содержит 59771 топоним, 7801 из них нанесен на карту. Впереди еще огромный объем работы. Общее число карточек топонимов, которые содержатся в картотеке Института языка, литературы и истории достигает 300 тысяч единиц. В карельской традиции было давать название буквально всему, что окружает совсем небольшую деревню. Свое название имеют луг, тропа, небольшая ламбушка, мыс, берег, приметные камни и деревья и даже отдельные крестьянские дома. И в ходе экспедиций ученые в общении с местными старожилами пытаются восстановить все эти названия, нанести на карту, описать, в том числе, историю и причину возникновения топонима, его упоминание в разные времена, его судьбу.

— Работа носит тщательный, кропотливый характер, иногда даже напоминает работу детектива. Особенно сложно дается нанесение топонимов на карту, так как зачастую недостаточно точных данных для привязки конкретного места к географической карте. А ведь это наша главная задача — описать топоним и указать конкретное место, — говорит Екатерина Захарова.

Ресурс развивается, появляются новые разделы. К примеру, «Северное Приладожье». Этот район стал изучаться намного позже, чем остальная Карелия, кроме того, после Великой Отечественной войны здесь изменился состав населения. Но уже сейчас на ресурсе ТопКар имеется 2905 топонимов, связанных с Северным Приладожьем. Еще один интересный раздел — топонимы с ошибочным написанием. Пока таких 156, но число их будет расти по мере изучения материала. Любопытный раздел посвящен топонимам с легендами и преданиями (где приводятся объяснения названий местным населением), сейчас он содержит 353 топонима.

— Сегодня наш портал посещают не только жители Карели, но и других регионов страны, есть пользователи из Финляндии. Это, конечно, в первую очередь ученые, гиды, специалисты турфирм. Но особенно приятно, что наш труд востребован обычными пользователями, которые пытаются найти свои корни, посмотреть, а, может быть и побывать там, где жили их предки. Поэтому мы стараемся сделать наш ресурс максимально наполненным и доступным для населения, — добавляет Екатерина Захарова.

Несмотря на то, что финансирование гранта было завершено в 2024 году, работа по наполнению ресурса новыми данными продолжается. Эту работу помимо Екатерины Захаровой ведут главный научный сотрудник сектора языкознания ИЯЛИ Ирма Муллонен, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории информационных компьютерных технологий ИПМИ Андрей Крижановский, ведущий инженер-исследователь лаборатории информационных компьютерных технологий ИПМИ Наталья Крижановская, а также аспиранты Института языка, литературы и истории.