Создательница онлайн-ломбарда из Карелии стала героиней Forbes

Уехавшая в Испанию предпринимательница из Петрозаводска поделилась с авторитетным деловым изданием, как зарабатывать миллионы.

Бывшая руководительница петрозаводского филиала популярной в России ювелирной сети Наталья Красильникова два года назад запустила собственный онлайн-сервис, который проводил оценку золотых изделий по фото, скупал надоевшие золотые украшения, а затем сдавал их на переработку заводам. Как пишет Forbes, в 2021 году оборот сервиса составил 250 миллионов рублей, а выручка – около 90 миллионов.

Из-за последствий военной спецоперации на Украине финансовые показатели онлайн-ломбарда упали. Однако предпринимательница из Карелии решила запустить аналог за рубежом: в прошлом году Наталья Красильникова уехала с семьей в Испанию.