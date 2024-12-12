Сожитель избил дочку жительницы Карелии за то, что она мало зарабатывает

Мужчина предстанет перед судом за свои действия в отношении девушки.

Совершеннолетняя девушка в Прионежском районе стала жертвой побоев от мужчины своей матери. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая обратилась в полицию и пожаловалась причинённую ей физическую боль. Отчим напивался и вымещал на дочке своей сожительницы зло. В один из дней он ударил ее по лицу, а после того, как она упала — ногой по голове. По словам девушки, он обвинял ее в том, что она не помогает по хозяйству и мало зарабатывает. С этим девушка не согласилась.

Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело и привлекли мужчину к административной ответственности, наказали штрафом. Обвиняемый признал свою вину, сказал, что ему стало стыдно перед девушкой, когда протрезвел. Потерпевшая его простила. Уголовное дело передано в суд, который решит дальнейшую судьбу фигуранта.