Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше

«Столица на Онего» составила свой список людей, которые отличились своими маленькими и большими делами

2025 год завершился. Он не был прорывным или инновационным для Карелии. Но открывались предприятия и новые производства, ремонтировались дороги и школы, создавались новые музеи и выставочные пространства. Тех, кто вложил в эти события свой труд и душу, уже отметили в правительстве Карелии грамотами и званиями.

«Столица на Онего» решила составить свой список героев года. В нем — созидатели. Эти те, кто в 2025 году своими малыми и большими делами меняли жизнь вокруг, кто порадовал или удивил, а, возможно, решил какую-то давнюю проблему. И все они герои наших публикаций.

Олег Липовецкий, Кирилл Няппинен, Николай Дундуков, Наталья Никулина: полный список в статье.