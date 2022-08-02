«СП №1» поделилось новыми видео со строительных площадок

Смотрите как продвигается стройка на объектах в Кондопоги и Петрозаводска.

АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие № 1» (генподрядчик ООО «СФК») возводит два социально значимых объекта.

Многоквартирный дом в Кондопоге в рамках реализации программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

85 квартир распределены между жителями из 10 муниципальных образований Карелии: Беломорского, Суоярвского, Медвежьегорского, Калевальского, Кемского, Олонецкого, Пудожского и Лоухского районов, а также Сумпосадского и Летнереченского сельских поселений.

Окончание строительства — 30 ноября 2023 года. На данный момент выполнены работы по устройству монолитной железобетонной плиты фундамента.

Отделение судебно-медицинской экспертизы с гистологической лабораторией в Петрозаводске по адресу Высотный проезд д. 1.

Размещение отделения судебно-медицинской экспертизы в новом здании позволит проводить исследования на новом уровне с использованием современных технологий, объединить гистологические исследования на территории Карелии. При этом будет соблюдаться преемственность между этапами экспертиз.

Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2023 года. На данный момент возводятся монолитные конструкции каркаса 2-го этажа, ведутся работы по наружным сетям.

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