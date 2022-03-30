Спад производства произошел в половине отраслей промышленности Карелии

Первые два месяца 2022 года оказались неудачными для половины отраслей промышленности Карелии — там произошло сокращение производства.

Об этом говорят данные в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–февраль 2022 года.

В документе приведены показатели почти 30 видов деятельности, которые относятся к обрабатывающим производствам. В 14 из них произошло сокращение показателей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Сократились производство готовых металлических изделий, транспортных средств, машин и оборудования, выпуск электрического оборудования, мебели, одежды и текстиля. Так же спад произошел в переработке и консервировании мяса и рыбы, фруктов и овощей, производстве хлебобулочных изделий и напитков.

В целом производство в обрабатывающих отраслях за первые два месяца 2022 года сократилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.