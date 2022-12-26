Спад в промышленности Карелии усиливается

Темпы сокращения промышленного производства в Карелии ускорились к концу года.

По данным Карелиястата, за 11 месяцев спад составил 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение промышленного производства в январе–ноябре произошло в обрабатывающих производствах (на 9,8%), в сфере добычи полезных ископаемых (на 6%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (на 5,7%).

Например, сократились объёмы производства щепы топливной (на 40,4%), гранул топливных (на 27,9%), лесоматериалов (на 25,1%), окатышей железорудных (на 13,3%). В пищевой промышленности снизилось производство плодоовощных консервов (на 44,8%), изделий колбасных (на 39,1%), крупы (на 20,4%), мяса (на 7,7%).

На 14,3% снизилось производство водки.