Спад в промышленности Карелии в 2022 году достиг 8,6%

Сокращение промышленного производства в 2022 году произошло почти во всех основных видах экономической деятельности Карелии.
Это следует из данных Карелиястата об индексах промышленного производства за прошлый год.
В целом производство сократилось на 8,6% по сравнению с 2021 годом.
Добыча полезных ископаемых снизилась на 6%, в обрабатывающих производствах показатели сократились на 11,5%.
Снижение произошло также в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха, которая учитываются при оценке ситуации в промышленности. Там спад достиг 6,1%,
Вместе с тем, на 2,9% выросло производство в сфере водоснабжения; водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Ранее причины такого резкого сокращения промышленного производства объяснял министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. По его словам, предприятия, чья продукция отправлялась на экспорт, в основном, в западные страны, после введения санкций сократили производство, и это повлияло на общий спад в промышленности.
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