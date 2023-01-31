Спад в промышленности Карелии в 2022 году достиг 8,6%

Сокращение промышленного производства в 2022 году произошло почти во всех основных видах экономической деятельности Карелии.

Это следует из данных Карелиястата об индексах промышленного производства за прошлый год.

В целом производство сократилось на 8,6% по сравнению с 2021 годом.

Добыча полезных ископаемых снизилась на 6%, в обрабатывающих производствах показатели сократились на 11,5%.

Снижение произошло также в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха, которая учитываются при оценке ситуации в промышленности. Там спад достиг 6,1%,

Вместе с тем, на 2,9% выросло производство в сфере водоснабжения; водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Ранее причины такого резкого сокращения промышленного производства объяснял министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. По его словам, предприятия, чья продукция отправлялась на экспорт, в основном, в западные страны, после введения санкций сократили производство, и это повлияло на общий спад в промышленности.