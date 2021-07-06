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Спад в сельском хозяйстве Карелии замедляется

Новости. Экономика
09:55, 07 Июля 2021
фото: Виталий Голубев/ИА "Республика"

Производство продукции сельского хозяйства Карелии в январе-мае 2021 года сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы падения в отрасли начали замедляться — по итогам 4 месяцев сокращение производства составляло 8,1%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Производство cкота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 14%, производство молока — на 5,7%, яиц — на 11,8% по сравнению с январём-маем 2020 года.

О других показателях, характеризующих упадок отрасли, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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бюджет
2021-07-07 10:00:45
А Вася Мельниченко сказал, что сейчас на производство колбасы идет в 15 раз меньше мяса, чем при советских ГОСТах!
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