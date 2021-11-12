Спад в строительной отрасли Карелии закончился к финалу года

Сокращение объемов строительства в Карелии, наблюдавшееся в течение года, замедлилось к концу осени, отрасль вышла на прошлогодние показатели.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

За 9 месяцев 2021 года объемы строительства в республики достигли показателей за аналогичный период прошлого года.

Почти такой же результат достигнут в жилищном строительстве — сокращение по сравнению с прошлым годом составило 1%. За сентябрь–октябрь в Карелии было введено в действие 211 тыс. кв. метров жилья.