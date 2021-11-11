Спад в строительстве в Карелии сменился бурным ростом с приходом осени

Строительство в Карелии в сентябре выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило отрасли наверстать сокращение объемов, наблюдавшееся в течение предыдущих месяцев.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

За 9 месяцев было введено в эксплуатацию более 1 тыс. жилых домов и 39 объектов нежилого назначения.

В их числе 21 коммерческий объект, 6 промышленных, 4 сельскохозяйственных.

В этом списке дороги, мосты, торговые точки, автосервисы, гостиницы, объекты ЖКХ и ряд других.

Если по итогам полугодия спад в строительной отрасли составлял 26,2%, то за январь-сентябрь этот показатель снизился до 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.