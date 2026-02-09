Спальный район Петрозаводска остался без света

Микирорайон Ключевая полностью погрузился во тьму.
Сегодня вечером, 9 февраля, петрозаводский микрорайон Ключевая остался без света, причины выясняются. Об этом «Столице на Онего» сообщила руководитель пресс-службы компании «ОРЭС-Петрозаводск» Татьяна Проккоева.
— На наших сетях все в порядке, это сети «Россетей», то есть высоковольтные линии. Поскольку мы также подключены к их сетям, электричество пропало и у потребителей. Наши бригады уже едут туда. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление электроснабжения. Обычно такие работы занимают около полутора-двух часов, — пояснила она.
По словам наших читателей, в настоящее время свет полностью отсутствует на улице Гвардейской и частично на улице Репникова. При этом в школе № 33 на улице Ключевой, 20 электричество есть.
Upd.: Как рассказали в администрации Петрозаводска, отключение электроэнергии произошло также на Голиковке и Зареке. Всего без света остался 231 дом.
Upd. 2: В 19:30 электроснабжение на Голиковке было восстановлено, сообщили очевидцы.