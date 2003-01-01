Спамеры и мошенники пытались дозвониться жителю Петрозаводска более 16 тысяч раз

Петрозаводск, РФ — Цифровая экосистема МТС проанализировала количество и тематику звонков с признаками спама жителям Республики Карелия в первом полугодии 2025 года. С помощью сервиса «Защитник» в регионе было заблокировано более 8 миллионов нежелательных вызовов.

Общая продолжительность спам-звонков, которые были заблокированы и перенаправлены на общение с искусственным интеллектом, в Карелии составила более 2 млн минут, — это более 34 тысяч часов несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного перехваченного звонка составляет 14,8 секунд. Пик активности у мошенников и спамеров пришелся на март, — за месяц было заблокировано почти 2 млн звонков. В основном петрозаводчанам звонили с навязчивой рекламой, предложениями от банковских, финансовых организаций и опросами. Реже всего досаждали такси и риелторы.

Одному из абонентов в Карелии с нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться более 16 тысяч раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку в регионе.«Спамеры и мошенники, как правило, наиболее активны в начале весны и осени, а также в преддверии праздников, когда из-за суеты и многозадачности люди часто теряют бдительность. Цифровые технологии помогают снизить вероятность контакта со злоумышленниками. Благодаря решениям на основе Big Data звонки с номеров, которые ранее были скомпрометированы, переводятся на разговор с роботом. Если подозрительного номера ещё нет в базе данных, с согласия абонента к звонку подключается искусственный интеллект, обученный на многочисленных примерах реальных диалогов с мошенниками. Распознав в собеседнике возможного злоумышленника, он подаёт абоненту голосовой сигнал, который на другом конце провода не услышат», — отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.