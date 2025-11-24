«Спартак» с минимальным перевесом победил «Динамо-Карелию» в Кондопоге

Домашняя игра с московской командой «Спартак» завершилась уже третьим подряд проигрышем, но не всухую, а с минимальным отрывом.
Накануне, 24 ноября, «Динамо-Карелия» встретилась с действующим чемпионом МХЛ. МХК «Спартак» занимала на момент игры седьмую строчку таблицы «золотого» дивизиона конференции «Запад». Наша команда девятая в «серебряном» дивизионе Западной конференции.
В первом периоде команды играли в атаке и за семь секунд до окончания периода счет открыл игрок карельской команды Евгений Новиков.
На второй минуте второго игрового отрезка спартаковец Владислав Ухмылов броском с ближней дистанции сравнял счёт. В начале заключительной двадцатиминутки Артём Малков вывел «Спартак» вперёд. До финальной сирены счёт не изменился. ход игры прокомментировал тренер Дмитрий Крамаренко.
— Довольствоваться тем, что могли — очень грустно, что нам этого достаточно. К сожалению, для половины хоккеистов это счастье. Очень жаль. Опять ментальность, отношение — если говорить про большой спорт, то тут надо менять. Хотя начали хорошо, игра давалась. Не хватило одного точного броска, были моменты у нас в конце игры при выходе два в одного, были вшестером моменты голевые, где можно было забить как минимум в овертайм. Не хватило одного возврата на пропущенном голе — пропустили контратаку: игрок вчистую на защитника синей линии накатывается, забивает гол и никто не выдвигается на него. Это все опять к ментальности, к отношению к спорту. Очень долго все это ломается, меняется. К сожалению, опять могли, но не смогли, — отметил тренер.
Он поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду.
Сейчас наша команда готовится к 8-матчевой выездной серии. Первая игра - 28 ноября в Новомосковске с командой "АКМ-Новомосковск" из "серебряного" дивизиона конференции "Восток". Она занимает девятую строчку турнирной таблицы.
Напомним, с сезона 2022/2023 чемпионат МХЛ проводится в новом формате. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» – 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции: пять лучших команд дивизиона «Золотой» напрямую, ещё три места в двухматчевом противостоянии разыграют шестая, седьмая и восьмая команды дивизиона «Золотой» против трёх лучших команд дивизиона «Серебряный». Серии плей-офф 1/8 и 1/4 финала играются до трёх побед, полуфинальные и финальная серии – до четырёх побед.