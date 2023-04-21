Спасая деньги, жители Петрозаводска подарили неизвестным почти миллион рублей

Звонок из «банка» сделал беднее двух петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 33-летняя горожанка и рассказала о том, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Звонивший сообщил, что от её имени пытаются оформить кредит. Чтобы обезопасить сбережения, объяснил мужчина, необходимо обналичить деньги, а затем перевести на «безопасный» счет.

Петрозаводчанка сделала все, как сказал ее телефонный собеседник, и в результате лишилась 180 тысяч рублей.

Аналогичным способом был обманут 62-летний житель столицы Карелии. По телефону мужчине сообщили, что с его счета кто-то пытается похитить сбережения. Мужчина, пытаясь их «спасти», обналичил и перевел 805 тысяч рублей на сторонний счет, думая, что он зарегистрирован на него.

Полиция проводит проверку по заявлениям потерпевших, рассказали в МВД Карелии.