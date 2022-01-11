Спасая свой автомобиль от приставов, житель Карелии погасил полумиллионный долг

В Костомукше приставы выставили на продажу имущество должника, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов в Костомукше на принудительном исполнении находилось производство о взыскании с должника в пользу юридических лиц задолженности свыше 1,3 млн рублей.

Поскольку местонахождение должника установлено не было, то по заявлению одного из взыскателей он был объявлен в розыск.

Спустя месяц был установлен адрес проживания должника. Одновременно с этим судебным приставом был наложен арест на транспортное средство должника предварительной стоимостью 500 тысяч рублей. Также должник предоставил сведения о месте своего трудоустройства, на основании чего по месту работы должника направлено постановление об обращении взыскания на доходы.

Поскольку мер по погашению задолженности после ареста имущества должник не принимал, в отношении арестованного автомобиля направлена заявка на оценку. Специалистом-оценщиком транспортное средство оценено в 620 тысяч рублей.

Получив постановление об оценке арестованного имущества, должник по-прежнему не принимал мер по погашению задолженности, и автомобиль был передан на принудительную реализацию.

Узнав о выставлении имущества на продажу и не желая потерять свое транспортное средство, костомукшанин погасил задолженность в полном объеме.