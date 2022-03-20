Спасая сына, 90-летняя жительница Карелии лишилась миллиона рублей

Аферисты выманили деньги у жительницы Прионежского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 65-летний сельчанин. Он сообщил, что его 90-летняя мама стала жертвой аферистов.

Пенсионерке позвонил неизвестный, рассказавший, что ее сын за рулем автомобиля сбил ребенка. Чтобы избежать тюрьмы, по словам собеседника, необходимо было заплатить миллион рублей. Женщина засомневалась, но в ходе разговора на заднем фоне она услышала голос, очень похожий на голос её сына. В результате она согласилась передать деньги — все сбережения, которые они с супругом накопили за годы совместной жизни.

Передать средства необходимо было курьеру. Тот пересчитал деньги и ушел. Сразу после этого пенсионерка позвонила родственникам и выяснила, что никакого ДТП не было.

По статье «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело. Полицейские по горячим следам установили курьера — 19-летнего жителя Ленинградской области. Молодой человек был задержан во Пскове и доставлен на территорию Карелии.

В данный момент расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников и обстоятельства произошедшего.