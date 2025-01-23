Спасатели через окно проникли в общежитие Петрозаводска, где лежал труп мужчины

Помощь сотрудников МЧС потребовалась на Перевалке.

Помощь спасателей потребовалась для проникновения в одну из комнаты общежития по адресу: улица Зелёная, 2, на Перевалке в Петрозаводске. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал об этом поступил в МЧС 29 января около 12 утра. Хозяин одной из комнат долго не отвечал на звонки и не открывал дверь. Пожарные развернули трехколенную лестницу и через окно проникли в комнату на 2 этаже.

Там они нашли труп хозяина комнаты. Обстоятельства смерти мужчины теперь проверяют правоохранители.