Спасатели два дня взрывали ледовые заторы на реке Нижний Выг в Беломорске

Беломорские спасатели показали, как взрывали лед на реке Нижний Выг.
Во избежание подтоплений 4 и 5 февраля отдел разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы провел взрывные работы на реке Нижний Выг.
— За два дня работы спасатели произвели 150 подрывов ледового покрытия, что обеспечило беспрепятственный проход воды по реке. Уровень воды в местах проведенных взрывных работ снизился на 30 — 70 сантиметров, - соощили в паблике «ГКУ РК ОПС по Беломорскому муниципальному округу» в ВК.
Напомним, уровень воды в реке Нижний Выг в Беломорске был превышен на 60 см, сообщали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Добавим, что в январе этого года карельские спасатели уже проводили взрывные работы на этой реке. Всего произвели 30 подрывов ледового покрытия, уровень воды снизился до 60 см.
Напомним, ранее карельские ученые установили, что зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата.