Спасатели эвакуировали 42 человек из пяти дачных кооперативов

СНТ Ручеек, Волна, Светофор, Озерки, Ветерок оказались отрезанными от «большой земли» из-за затопленной после обильных осадков дороги.

Из пяти садовых кооперативов — СНТ Ручеек, Волна, Светофор, Озерки, Ветерок — спасатели эвакуировали 42 человека (12 из них дети). Об этом Центру управления регионом республики Карелия рассказал руководитель Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков.



По его словам, с утра стали поступать просьбы об эвакуации. Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по РК отвозили дачников с вещами до станции Деревянка, где они уже добирались домой самостоятельно на рейсовом автобусе. В общей сложности с 9 утра до 19:00 сделано 14 рейсов.



— Завтра планируем работать до тех пор, пока не перевезем последнего человека, попросившего об эвакуации. Думаю, люди будут, так как в понедельник начинается новая рабочая неделя, — рассказал Владимир Бирючков.



Напомним, днем ранее спасателям пришлось эвакуировать дачников из садоводческого товарищества «Ручеек-1» возле Орзеги. Люди оказались отрезаны от «большой земли», поскольку вышедшая из берегов речка повредила единственный местный мост.