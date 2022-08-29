Спасатели эвакуируют дачников, отрезанных наводнением в Прионежье от «большой земли»

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Река, вышедшая из берегов, повредила мост в СНТ «Ручеек-1» в Прионежском районе Карелии.

В садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Ручеек-1», которое располагается возле Орзеги в Прионежском районе Карелии, выехал автомобиль со спасателями, сообщил руководитель Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков.

Река, вышедшая из берегов из-за ливня, серьезно повредила единственный мост, связывающий товарищество с «большой землей». По словам дачников, проехать по мосту невозможно, а идти пешком опасно. У многих в СНТ остались пожилые родители, которые теперь не могут выбраться.





— Все, кому требуется помощь, будут эвакуированы, — заверил руководитель карельского МЧС.





Также сообщить о необходимости эвакуации можно по телефону ЕДДС Прионежского района 57-84-42.



Ситуация находится под контролем МЧС и местных органов власти.