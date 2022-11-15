Спасатели из Луганска поблагодарили Карелию за гуманитарную помощь

Отец и сын из Петрозаводска доставили на личном автомобиле сотрудникам МЧС в Луганск противопожарные костюмы.

Помощь для сотрудников МЧС в Луганскую Народную Республику на минувшей неделе привезли в составе гуманитарного груза, собранного Карельским региональным отделением «Единой России». Груз на личном автомобиле доставили в ЛНР представитель «Молодой Гвардии» Дмитрий Егоров и его папа Сергей Николаевич, рассказали в официальном паблике «ЕР» В Карелии.

Егоровы передали луганским спасателям 15 противопожарных костюмов. Это помощь от карельских коллег, сотрудников МЧС, и жителей Сортавальского района.