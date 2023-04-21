Спасатели Карелии борются с двумя крупными лесными пожарами (ВИДЕО)

Леса горят в Пряжинском и Беломорском районах, сообщил в соцсети глава Карелии.

Два пожара на площади 2,3 гектара полыхают в Карелии. Лес горит в Беломорском и Пряжинском районах, сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков.



«Но спешу успокоить – оба возгорания локализованы и до конца дня должны быть полностью ликвидированы», - написал Парфенчиков в соцсети.



По его словам, всего с начала сезона в Карелии зарегистрировано 47 лесных пожаров. Их площадь значительно меньше, чем в прошлые годы. Их тушат в первые сутки.



«В этом году мы усилили ежедневное авиапатрулирование, - написал глава региона. - Сегодня у нас задействованы четыре легкомоторных самолета Цессна, которые облетают все районы Карелии. В труднодоступные места десантников-пожарных доставляет вертолет Ми-8. Также для тушения привлекаем два самолета «Ан-2».



Парфенчиков поблагодарил летчиков-наблюдателей Владимира Бердникова, Владимира Брюханова, Зифела Талипова, Алексея Радкевича и Руслана Снегура.