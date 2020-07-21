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Спасатели Карелии будут патрулировать акваторию Онежского озера на новом судне за 12 млн рублей

Новости. Общество
18:20, 22 Июля 2020
фото: © fleetphoto.ru
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Для Карельской республиканской поисково-спасательной службы приобрели современный катер.

По сообщению Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 24 июля в 11 часов на площади Кирова состоится торжественная презентация современного катера "БЛ-820", приобретенного для карельских спасателей.

Новое судно требуется для совершенствования материально-технической базы петрозаводского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы. С его помощью спасатели будут патрулировать акваторию Онежского озера.

На покупку нового катера "БЛ-820", соответствующего всем требованиям для поисково-спасательных работ, были выделены средства из бюджета республики  - более 12 млн рублей.

Ранее специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы спасли мужчину, который оказался в перевернутой лодке далеко от берега в Онежском озере.

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