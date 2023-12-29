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Спасатели Карелии помогли людям, замерзавшим в лесах на машинах и снегоходах

Новости. Общество
14:30, 05 Января 2024
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

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За сутки сотрудники карельской-республиканской поисково-спасательной службы спасли семерых жителей и гостей Карелии.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали о том, кому за прошедшие сутки помогли сотрудники карельской-республиканской поисково-спасательной службы.

Так, медвежьегорский поисково-спасательный отряд выезжал в лес около деревни Салмагуба на поиск мужчины 1983 года рождения — он застрял там на машине. В итоге мужчина был найден и спасен.

Петрозаводский поисково-спасательный отряд выезжал в Прионежский район на озеро Гурвич. Там помощь понадобилась двум 33-летним мужчинам, которые выехали на снегоходе, и он сломался. Мужчин нашли и спасли.

Спасатели сортавальского ПСО искали в лесу около поселка  Харлу двух туристов, 1977 и 1978 годов рождения, которые застряли на машине и замерзали. Путешественников нашли, спасли.

Сортавальский поисково-спасательный отряд также оказывал помощь двум аватомобилистам в Лахденпохском районе — у  них в лесу сломалась фура и не было возможности согреться. 
Дальнобойщики были найдены, отогреты, переночевали в отряде, в медицинской помощи не нуждались, сообщили в Госкомитете.

«Если нет особой необходимости в мороз выходить на улицу, лучше оставайтесь дома», — посоветовали специалисты.

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