Спасатели Карелии помогли людям, замерзавшим в лесах на машинах и снегоходах

За сутки сотрудники карельской-республиканской поисково-спасательной службы спасли семерых жителей и гостей Карелии.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали о том, кому за прошедшие сутки помогли сотрудники карельской-республиканской поисково-спасательной службы.



Так, медвежьегорский поисково-спасательный отряд выезжал в лес около деревни Салмагуба на поиск мужчины 1983 года рождения — он застрял там на машине. В итоге мужчина был найден и спасен.



Петрозаводский поисково-спасательный отряд выезжал в Прионежский район на озеро Гурвич. Там помощь понадобилась двум 33-летним мужчинам, которые выехали на снегоходе, и он сломался. Мужчин нашли и спасли.



Спасатели сортавальского ПСО искали в лесу около поселка Харлу двух туристов, 1977 и 1978 годов рождения, которые застряли на машине и замерзали. Путешественников нашли, спасли.



Сортавальский поисково-спасательный отряд также оказывал помощь двум аватомобилистам в Лахденпохском районе — у них в лесу сломалась фура и не было возможности согреться.

Дальнобойщики были найдены, отогреты, переночевали в отряде, в медицинской помощи не нуждались, сообщили в Госкомитете.



«Если нет особой необходимости в мороз выходить на улицу, лучше оставайтесь дома», — посоветовали специалисты.