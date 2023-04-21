Спасатели Карелии признались в любви медикам (ФОТО)

В КРПСС Карелии поздравили коллег с профессиональным праздником.

В паблике «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба» поздравили медиков с профессиональным праздником.



«Сегодня профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В карельской республиканской поисково-спасательной службе трудятся четыре фельдшера. Они проводят занятия по первой помощи с личным составом, занимаются профилактической работой со школьниками и студентами, проводят медицинские осмотры спасателей, участвуют в различных учениях, проведении и судействе соревнований.



Коллектив КРПСС от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем медика! Пусть добро возвращается к вам сторицей, ведь нет благороднее миссии на земле, чем заботиться о здоровье людей», - говорится в сообщении.













