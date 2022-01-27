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Спасатели Карелии призывают взрослых не бросать детей одних на льду

Новости. Общество
12:25, 28 Января 2022
фото: 2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК / ВК

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Спасатели из Костомукши рассказали о необходимости соблюдать правила безопасности на льду и поделились информацией о ситуации на водоемах.

В течение января спасатели в Костомукше проводили замеры толщины льда и мониторинг ледовой обстановки на озерах Нюк, Контокки, Лувозеро, Кимасозеро и безымянных ламбинах Костомукшского городского округа. Об этом сообщает паблик костомукшских спасателей.

«Общая толщина льда на водоемах 32 — 38 см. Нижний слой крепкого льда темного цвета имеет толщину всего 12-15 см. Над ним слой воды 10 — 12 см., и наконец, слой льда (или два-три) белого цвета общей толщиной до 5 см. с прослойкой воды до 2-х см. Передвижение по „барсовкам“ и у берегов водоемов не составляет проблем, но чем дальше, тем больше вероятность пролома верхнего льда и попадания в воду», — говорится в сообщении.

«На Лувозере и Нюке слой воды со снегом достигал 40 см. По рассказам рыбаков на некоторых ламбинах нижний слой льда практически такой же, как и сверху (пару сантиметров). Два — три поворота ледобуром, и уже вода», — информируют спасатели.

Сотрудники ГИМС сообщают о необходимости соблюдать меры предосторожности. Они напоминают об отвественности родителей за детей, оказавшихся на льду.

«Выход и выезд на лед озер и ламбушек нужно осуществлять с соблюдением мер предосторожности. Лучше не в одиночку и на лыжах. В дальнейшем следовать проверенными маршрутами. С осторожностью следует преодолевать ручьи и разливы на болотистых местах, где под снегом есть незамерзшая вода. Костомукшский участок ГИМС призывает взрослых и детей соблюдать „Правила охраны жизни людей на водных объектах Республики Карелия“. Иметь с собой индивидуальные средства спасения. Не оставляйте на льду детей без присмотра — это опасно. Научите их правилам безопасного поведения на водоемах и в лесу!», — резюмируют спасатели.

Ранее сообщалось, что саперы взорвали лед, спасая от подтопления деревню недалеко от Петрозаводска.

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