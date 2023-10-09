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Строительство жилого комплекса «Аристократ» в центре Петрозаводска идет полным ходом
09.10.2023 16:46
«Давка, драки, крики, слезы», - СМИ рассказали о багажном коллапсе во Внуково
09.10.2023 14:20
В Соцфонде Карелии рассказали, кто может получить единое пособие
09.10.2023 18:00

Новости

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Сегодня, 10 Октября 2023
Жители района в Петрозаводске не могут получить пенсию из-за безобразной работы почты
Население Ключевой крайне недовольно соблюдением графика работы отделения почты на Ключевой.
10.10.2023, 12:42
«Карелия скорбит…» - глава Карелии сообщил о двоих погибших участниках спецоперации
В ходе СВО погибли наши земляки.
10.10.2023, 12:38
В Петрозаводске выберут лучших резчиков по дереву
В День народного единства в карельской столице будут состязаться резчики по дереву.
10.10.2023, 12:29
В Финляндии готовятся упростить изъятие недвижимости у россиян
Министр юстиции Финляндии подтвердила намерение упростить изъятие недвижимости у граждан России.
10.10.2023, 12:20
На Карелию надвигается новый циклон
Уже 11 октября в республике вновь начнет усиливаться ветер.
10.10.2023, 12:11
Петрозаводчане жалуются на длительное ожидание троллейбусов
Пассажиры, спешащие утром на работу, не могут дождаться нужных троллейбусов.
10.10.2023, 12:09
В Петрозаводске контролируют подключение домов к теплоснабжению
Специалисты «Службы заказчика» следят за качеством работы управляющих компаний.
10.10.2023, 11:43
Жители Карелии выбирают главные достижения республики
Отдать свой голос можно на всероссийском портале «Достижения.РФ»
10.10.2023, 11:35
Автомобиль на полном ходу влетел в автобус с пассажирами в Петрозаводске
Жесткая авария с участием трех автомобилей произошла на Октябрьском проспекте.
10.10.2023, 11:32
Иллюзия покупки дешевого смартфона лишила всех сбережений студента в Петрозаводске
Правоохранительные органы карельской столицы расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве.
10.10.2023, 11:20
В Карелии выросли оклады госслужащих
Согласно указу, с 1 октября размеры месячных окладов госслужащих в республике, начиная с главы Карелии, выросли на 5,5%.
10.10.2023, 11:19
Власти Петрозаводска предупредили владельцев железобетонных плит о необходимости убрать их
На Древлянке освобождают незаконно занятые участки.
10.10.2023, 10:54
Новый замминистра образования и спорта Карелии приступил к работе
Новый замминистра образования и спорта Карелии Алексей Бутенко будет курировать молодежную политику, патриотическое воспитание и развивать добровольчество.
10.10.2023, 10:40
Грабитель умудрился потерять похищенный телефон в Петрозаводске
Незадачливому преступнику грозит уголовный срок.
10.10.2023, 10:21
На севере Карелии внедорожник с молодой женщиной за рулем слетел с дороги
Водитель не справилась с управлением, автомобиль оказался в кювете.
10.10.2023, 10:20
Жительница Карелии пострадала за рулем автомобиля, разбившего сложенные дрова
В Кондопоге автоледи вылетела в кювет, получив травмы.
10.10.2023, 10:12
В Петрозаводске из-за ОРВИ и гриппа закрыли 16 классов
В карельской столице за неделю зафиксировали 3244 случая заболевания ОРВИ - это на 332 случая больше по сравнению с прошлой неделей.
10.10.2023, 10:04
В Карелии выбирают турбазы, где будут заниматься ментальным здоровьем
Глава Минздрава республики рассказал о новом проекте, предполагающем эмоциональный, психологический и цифровой детокс на фоне карельской природы.
10.10.2023, 09:59
Найденный водолазом нож привел жителя Сегежи на скамью подсудимых
В Петрозаводске судят мужчину, обвиняемого в двойном убийстве.
10.10.2023, 09:47
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в самом центре Петрозаводска
Авария произошла на пересечении улиц гоголя и Анохина.
10.10.2023, 09:22
Игорь Зубарев: Проблему дефицита учебников в школах регионам самостоятельно не решить
В Совете Федерации рассматривают вопрос о софинансировании регионов их федерального бюджета на обеспечение школ учебниками из нового перечня, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.
10.10.2023, 09:14
Водитель удивил спасателей, отправив свой пикап в болото на юге Карелии
Сортавальские спасатели вытаскивали внедорожник из водоема у федеральной трассы.
10.10.2023, 09:07
На одной из улиц Петрозаводска появилось 17 светильников нового поколения
На Северной улице завершили реконструкцию наружного освещения.
10.10.2023, 09:00
Королевой доброты на конкурсе в Челябинске стала жительница Петрозаводска
Петрозаводчанка Айна Шамурадова приняла участие в конкурсе «Рожденная побеждать».
10.10.2023, 08:40
В прокуратуре Карелии озаботились безопасностью автодорог зимой, подготовкой снегоочистительной техники и борьбой с гололедицей
В Пудожском районе прокуратура предостерегла дорожников и местную власть от нарушений содержания дорог зимой.
10.10.2023, 08:20
В Петрозаводске высадили ясени в память о Михаиле Устинове
В акции участвовали более 30 человек.
10.10.2023, 08:00
Опубликованы цены на новый «Москвич-6»
Автомобиль поступит в продажу в ближайшее время.
10.10.2023, 07:44
Нейросеть сканирует лица гостей, сотрудников и студентов петрозаводского университета
Студентов ПетрГУ учат работать с нейросетями.
10.10.2023, 07:40
Суд в Карелии вынес приговор рецидивисту, который ударом ноги отправил женщину на долгое лечение
Гражданин осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
10.10.2023, 07:20
Появились подробности громкого ДТП в Петрозаводске, где легковушка уходила от сотрудников ДПС
За рулем иномарки, которая пыталась скрыться от дорожной полиции, был пьяный подросток и, естественно, без прав.
10.10.2023, 07:00
По иску прокурора жительница Петрозаводска вернет в бюджет материнский капитал
Суд взыскал с жительницы карельской столицы в пользу государства 420 тысяч рублей материнского капитала.
10.10.2023, 06:40
Врач предупредила о неочевидной опасности кофе на завтрак
Нутрициолог объяснила, как привычка завтракать чашкой кофе отражается на здоровье.
10.10.2023, 00:10
На день назад

Чтиво

09.10.2023 15:47
Частная жизнь
Приключения Шнурика в Карелии: «Первая ласточка», поэзия и панки
Организатор петрозаводского арт-фестиваля «Первая ласточка» Саша Шну стал новым героем «Карельской артели».
Две карельские здравницы вошли в ТОП-100 лучших в России
09.10.2023 15:35
Как петрозаводчанка стала театроведом и изменила свою жизнь
06.10.2023 13:30
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Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
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