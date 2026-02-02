Спасатели проведут взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске

Карельские спасатели ликвидируют ледяные заторы на реке Нижний Выг.
Уровень воды в реке Нижний Выг в Беломорске превышен, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
— Сейчас уровень воды на реке составляет 60 см выше нормы, — уточнили они.
В целях предотвращения подтопления территорий специалисты подразделения взрывных работ Карельской поисково-спасательной службы проведут работы по ликвидации ледяных заторов на реке Нижний Выг.
В январе этого года карельские спасатели уже проводили взрывные работы на этой реке. Всего произвели 30 подрывов ледового покрытия, уровень воды снизился до 60 см.
Напомним, ранее карельские ученые установили, что зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата.