Спасатели Карелии вынесли из леса пенсионера, у которого отказали ноги

В Сортавальском районе у пенсионера в лесу отказали ноги – потребовалась помощь спасателей, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.
На минувшей неделе, 23 апреля, в поселке Тункула Сортавальского района 73-летний мужчина пошел в лес, и у него отказали ноги. Самостоятельно передвигаться он не мог и обратился за помощью к спасателям.
На вызов выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд, сотрудники которого оказали помощь пострадавшему и доставили домой.
От медицинской помощи пенсионер отказался.
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